Как информирует «НБН», свое мнение военный высказал в интервью «Еспресо.Захід».

В частности, военный эксперт убежден, что полномасштабного наступления не будет, поскольку Путин опасается открытой конфронтации с украинским войском.

Два сценария российско-украинской войны

Прямая речь Олега Жданова:

«Два сценария возможны. Российская Федерация еще не определила, в каких границах признавать независимость ОРДЛО. Поэтому первый сценарий – замороженный конфликт, если признают в таких границах, как сейчас, или дальше гибридная война, если признают независимость в административных границах. Полномасштабной войны не будет, особенно это показывают последние события. Путин боится открытой конфронтации с украинским войском, ведь проигрыш будет означать его политическую смерть. Они будут пугать, но открыто не пойдут».

При этом Олег Жданов объясняет, что принудительной мобилизацией мужчин в ОРДЛО Путин хочет развязать гражданскую войну:

«У нас останется локальная война. Сейчас в ОРДЛО принудительно мобилизуют мужчин. Это делают для того, чтобы создать гражданскую войну, мол, смотрите, они друг с другом воюют, а российская армия стоит со стороны. Да, Путин издал приказ. о собрании резервистов, но он такой приказ издает ежегодно. Его можно привязать к событиям в Украине, но это не всеобщая мобилизация, которая необходима для развертывания полномасштабного вторжения».

Ранее путем для разрешения конфликта на Донбассе считались Минские соглашения. Однако глава Кремля Путин окончательно поставил точку в этом вопросе, заявив о недействительности «Минска».