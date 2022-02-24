В связи с введением военного положения в Украине, СМИ информируют население о том, какие действия нужно совершить, чтобы обезопасить себя во время атаки оккупантов, информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Если вы почувствовали или услышали взрыв на улице, присядьте или ложитесь на землю, прикрывая руками голову. Не стоит сразу бросаться в укрытие, сначала убедитесь, что у вас нет ранений, глухоты или контузии.

В случае, если выстрелы застали вас дома, не покидайте помещение, переждите атаку, закрыв двери и окна. Спрячьтесь в ванной или возле шахты лифта, сев на пол и закрыв голову руками.

При обстрелах возле вашего автомобиля, лучше прекратить движение и выйти из транспорта. Выйдя из машины, ложитесь на землю, постарайтесь найти место возле бордюра. Не стоит продолжать ехать, поскольку не известно, где враг нанесет следующий удар.

Также в ГСЧС дали план действий украинцам после тревожного сигнала. Граждан просят выполнить три основных действия после того, как прозвучат сирены.