Во время брифинга представитель Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что запаса продуктов на складах сетевых магазинов нашей стране хватит на 15-20 дней, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

При этом количество продовольства может сократиться по причине «спекулятивного спроса», однако украинское руководство делает все необходимое для урегулирования ситуации. Подоляк отметил, что вопрос с продуктами в Украине будет решаться в оперативном режиме.

В свою очередь журналистам «РБК-Украина» замглавы ОПУ Ростислав Шурма заявил, что власти рассматривают три варианта как остановить рост цен.

Руководство страны может использовать целевые выплаты, в частности через «еПоддержку» за счет расширения программы. Украинское руководство рассматривает вариант со снижением налогов на потребление и инструмент, связанный с учетной доставкой и денежной массой. Также власти не исключают вариант со снижением НДС.

Напомним, что стало известно о работе банковской системы в Украине в период военного положения. Нацбанк принял новое постановление.