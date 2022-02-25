Как информирует «НБН», согласно сообщению Маляр, украинские военнослужащие уничтожили порядка восьмидесяти российских танков с начала двадцать четвертого февраля.

Заместитель министра обороны заявила, что с самого начала открытого полномасштабного вторжения России на территорию Украинского государства, защитники нашей страны смогли уничтожить десять самолетов, семь вертолетов, до восьмидесяти танков, 516 бронированных боевых машин разного типа, а также около 2800 военных (раненных, убитых и захваченных в плен).

Ранее сегодня стало известно о ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы России в столице Украины Киеве. Известно, что оккупанты нашей страны были переодеты в форму Вооруженных сил Украинского государства.