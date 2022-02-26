Как информирует «НБН», об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, ссылаясь на «Укрводпуть».

Дословно из обнародованного сообщения:

«26 февраля, в 03 часа 50 минут ПВО Украины сбили ракету войск Российской Федерации, которая направлялась в сторону дамбы Киевского водохранилища, расположенного к северу от столицы Украины. В случае разрушения этого объекта, наводнение приведет к катастрофическим последствиям – ущербам и человеческим жертвам. В том числе, будут затоплены жилые районы города, а также пригородов».

Также в сообщении отмечается, что разрушения дамбы в столице Украины может привести к разрушению Кременчугской, Каневской, а также иных греблей каскада.

«Это может даже привести к тому, что на Запорожской АЭС произойдет авария», — добавили в ведомстве.