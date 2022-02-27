Как информирует «НБН», более подробно об одном из случаев говорится в материале «Украинской правды».

Отмечается, что определенная часть техники и группы россиян, которые прорвались в Харьков, уже ликвидирована. Местная власть обращается к мирным гражданам незамедлительно сообщать о местах нахождения других вражеских группировок.

В частности, блестящую, результативную работу украинских военных в Харькове опубликовал Febspot-канал UkraineWillWin. На кадрах можно увидеть, как защитники нашей Родины уничтожили в городе технику врага, ликвидировали оккупантов, некоторых взяли в плен, а также получили много трофеев. На кадрах также можно увидеть подбитую новейшую российскую военную бронетехнику типа ГАЗ «Тигр».

В сообщении отмечается:

«Украинские защитники подожгли колонну российской бронетехники в Харькове. Начальник местной полиции Владимир Тимошко заверил, что группа врага совсем немногочисленна».

В свою очередь источник в Харьковской ОГА в комментарии «Украинской правде» заявил:

«С разных сторон был прорыв. Но не очень много. В настоящее время часть вражеских сил уже уничтожена. Важно, чтобы люди, которые видят российскую технику с маркировкой Z, сообщали точные их координаты, и в результате их будут уничтожать».

Очень важно, что в нашем противостоянии российским оккупантам Украине помогает Запад, в том числе и США, вводя сокрушительные экономические санкции против Путина, его окружения, олигархов, иного российского бизнеса, а также поставляя Киеву все необходимое оружие для возможности дать отпор агрессору.