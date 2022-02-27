Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Укроборонпром».

Сегодня, 27 февраля стало известно о том, что российская армия уничтожила легендарный украинский самолет «Мрия». Флагман украинской авиации был уничтожен в результате атаки войск РФ на аэродроме «Антонов» в Гостомле.

Известно, что самолет находился на ремонте. Поэтому он не мог покинуть аэропорт, когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Тем временем, в «Укроборонпроме» уже заявили, что стране-агрессору придется оплатить все работы по восстановлению самого крупнейшего самолета в мире. По предварительным подсчетам, для восстановления легендарного самолета, аналогов которому нет в мире, понадобится 3 миллиарда долларов. Процесс восстановления АН-225 «Мрия» также будет небыстрым по времени.

Напомним, Украина 4-й день мужественно отражает полномасштабное российское вторжение. ВСУ и Силы территориальной обороны дают отпор российским оккупантам на разных фронтах.

В свою очередь международное сообщество поддерживает Украину. Страны Запада вводят мощные санкции против России. А во многих городах в разных странах мира проходят многотысячные протесты против войны России в Украине.

Ранее сообщалось, что украинские войска устроили «сюрприз» россиянам в Харькове.