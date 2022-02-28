Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от социологической группы «Рейтинг».

Действия президента Украины, Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского в условиях полномасштабной войны РФ против Украины поддерживает 91% украинцев.

Участниками данного исследования стали 2 тыс. украинцев. Социологи провели опрос методом телефонного интервью.

Напомним, Украина 5-й день дает отпор российским оккупантам. Рано утром, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. ВСУ и Силы территориальной обороны мужественно отражают российскую агрессию. Оккупанты несут серьезные потери.

Ранее украинцы рассказали, кому из политиков не доверяют.