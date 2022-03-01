Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем обращении.

Дословно из заявления Терехова:

«На протяжении сегодняшнего дня тридцать семь человек получили ранения. В том числе, три ребенка. Люди вышли из бомбоубежища, чтобы воды набрать, четыре человека, и погибли. Еще одна семья, среди которых двое детей и трое взрослых – они в машине заживо сгорели».

Согласно словам Терехова, Харьков впервые пережил подобные атаки, потери среди гражданских, за свою длительную историю существования. По его словам, «снаряды, которые попадали в жилые дома, убивали и изувечивали гражданских».

Он добавил, что партнеры, в частности и иностранные, начали предоставлять Харькову гуманитарную помощь. В частности, поставляются продукты питания (и детское тоже), средства гигиены, моющие средства.

Помимо того, мэр Харькова добавил:

«Мы начинаем сегодня организовывать большие логистические склады. На них мы будем аккумулировать продукты. Далее – все это будет роздано людям. Победа обязательно будет за нами! Харьков держится, и дальше держаться будет».

Как известно, начиная с 24 февраля, Российская Федерация начала военное вторжение на украинскую территорию. Своими преступными действиями глава Кремля разрушает инфраструктуру Украины, убивает мирное население и военных. При этом свою семью, как считает российский политолог Соловей, Путин отправил в бункер на случай ядерной войны.