На своей Facebook-странице чиновник написал, что отечественные производители подготовят 1 000 000 продуктовых наборов для украинцев. Лещенко рассказал, что Министерство социальной политики разработало план обеспечения продовольствием нуждающихся граждан Украины, информирует «НБН».

Первые грузовики с продуктами уже едут в столицу и к гражданам, которые живут в зоне боевых действий. Областные социальные службы выдадут наборы украинцам с инвалидностью, людям старшего возраста, которые проживают одни, гражданам из маломобильных категорий и заведений социальной сферы.

Производители продуктов могут поддержать соответствующую инициативу. Чтобы приобщиться к раздаче продуктовых наборов обращайтесь в координационный штаб.

В первый день войны с Россией в Офисе Зеленского рассказали, на сколько дней хватит запаса продуктов в магазинах. Представитель ОПУ рассказал, как украинское руководство решает вопрос с продовольствием в стране.