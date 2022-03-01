Как информирует «НБН», об этом сообщило «Суспільне».

В сообщении отмечается, что на территории столицы Украины Киева российские военные обстреляли телевышку. По предварительным данным было нанесено два удара.

В свою очередь в Офисе президента Украины заявили, что попадание пришлось в область аппаратной вещателя на телевышке. Кроме того, там сообщили, что временно будут отсутствовать некоторые телеканалы. Однако уже в ближайшее время будет активировано резервное вещание части каналов.

Кроме того, можно смотреть целый ряд телеканалов в YouTube, а также, к примеру, на Megogo.

Исходя из происходящих событий, в частности, победы Украины на информационном пространстве, с чем согласен даже террорист, убивающий украинцев на Донбассе, экс-офицер ФСБ, Игорь Гиркин, удар мог быть нанесен именно с целью прекратить официальное вещание, доносить людям правдивые данные, чтобы потом дезинформировать население Украины через пропагандистские фейки.

Видео обстрела телевышки в Киеве опубликовал канал UkraineWillWin.