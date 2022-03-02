Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook бизнесмен из Российской Федерации, который сейчас проживает на территории Соединенных Штатов Америки, написал пост, в котором объявил о выплате награды тому российскому офицеру, кто сможет поймать или ликвидировать главу Кремля. Данным постом, в частности, поделилась Верховная Рада Украины.

Кроме того, сообщение об этом опубликовало и издание tjournal.ru. В сообщении говорится, что российский бизнесмен, который в настоящее время проживает на территории Штатов, являющийся СЕО Transparent Business, заявил, что готов заплатить один миллион долларов США тем офицерам России, которые смогут задержать или убить главу Кремля Владимира Путина.

А пока по СМИ активно распространяется такое объявление, сам Путин продолжает убивать мирных граждан на территории Украины, отдавая преступные приказы своим войскам. Хотя, множество из военнослужащих РФ уже пали в бою, многие сдались в плен, противозаконные амбиции российского лидера не угасли.