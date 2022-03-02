Несмотря на то, что Херсон стоит перед врагами, город по-прежнему остается под контролем украинских властей. Мэр Игорь Колыхаев сообщил, что оккупанты захватили речной порт и железнодорожный вокзал, много погибших и раненых среди горожан, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Городской глава рассказал, что местные жители напуганы и не покидают свои дома и бомбоубежища. Он отметил, что территориальная оборона осуществляла боевые действия.

Комментируя ситуацию, горожане сообщают, что военные из Российской Федерации заполонили Херсон, но не пытаются захватить власть, вместо этого оккупанты делают набеги на магазины. Местные жители предполагают, что у россиян закончились ресурсы, поэтому они вторглись в город, чтобы выжить.

Украинская журналистка Соня Кошкина, реагируя на новость о том, что в Херсон вошли оккупанты и грабят магазины, отметила, что военные РФ «голодные и ободранные», поэтому ищут возможность «элементарно пожрать» и не пытаются вести боевые действия.

В то же время в Мелитополе оккупанты беспощадно убивают горожан. Военные Путина открыли огонь из стрелкового оружия по местным жителям, которые вышли на митинг.