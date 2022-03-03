Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Российские оккупанты пытаются захватить город Энергодар, где находится крупная АЭС. Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что в город пытается прорваться 100 единиц вражеской техники.

Оккупанты открывали огонь по мирному населению и обстреляли блокпост.

Украинские военные и Силы территориальной обороны, а также местные жители пытаются сдержать российских оккупантов и не дать им захватить город.

Мэр города сообщает, что после 17.00 на блокпосту продолжался бой.

«Наши парни сопротивляются и делают все возможное, чтобы враг дальше не прошел. По предварительной информации на двух улицах пострадали дома. Уточняется информация, есть ли раненные», — сказал мэр Энергодара.

Стоит отметить, что жители Энергодара мужественно защищают свой город от войск РФ. 2 марта жители города вышли без оружия на блокпост, который выставили на въезде в город. В городе находится самая крупная в Европе АЭС.

Ранее появилась информация, что военные РФ открыли огонь по жителям Мелитополя.