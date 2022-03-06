Как информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель», о ситуации с российскими пленными рассказал Алексей Арестович.

Он отметил, что пленных настолько много, что их просто некуда уже девать. Арестович заявил, что Украина создаст централизованные лагеря для пленных российских военных.

Согласно его словам, их счет уже идет, по меньшей мере, на сотни. Арестович не сообщил, сколько конкретно пленных сейчас удерживает Украина. Но их количество растет с каждым днем. Известно, что еще в первые дни войны в плен попали не менее 200 российских оккупантов.

Не так давно стало известно, что тысячи американских ветеранов намерены встать воевать на сторону Украины против российских войск в качестве добровольцев.