Как информирует «НБН», об этом министр обороны Украины сообщил на собственной странице в социальной сети Facebook.

Дословно из сообщения министра:

«В результате огромных потерь, которые несет враг, снизилась интенсивность обстрелов. Но оккупанты РФ всячески пытаются сосредоточить силы и средства для новых атак. Прежде всего, они нацелены на Киев, Николаев, Чернигов и Харьков. Украина использует буквально каждую минуту, чтобы наша защита была укреплена. Все без исключения усилия направлены на обеспечение потребностей украинских защитников».

Поставки оружия в Украину

Касательно поставок оружия на территорию нашей страны, Алексей Резников заявил:

«Я не намерен комментировать поставки оружия, а также боеприпасов. Это очень деликатный момент. Пускай нашего врага ждет сюрприз. Но вы должны знать, что есть существенный прогресс в этом плане. Помимо того, только за последние три дня нам пришли пятьдесят тысяч шлемов, а также бронежилетов. Украина «перехватывает» у поставщиков уже пошитую форму для нужд военных Альянса. Пускай наша защита имеет разную форму».

Кроме того, Алексей Резников заявил, что армия Владимира Путина использует нацистские знаки на своей форме.