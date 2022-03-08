Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Инсайдер.UA».

Коллаборантка, экс-«прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская вместе с Россгвардией отправилась в Херсон, который временно захваченный российскими оккупантами. В своих социальных сетях коллаборантка заявила, что приехала доставить гуманитарную помощь для местных жителей.

Однако, как известно, жители Херсона не принимают никакой «гумманитарки» от оккупантов и выходят на протесты против российских захватчиков.

Тем временем депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко предложил украинцам поймать предательницу. Он отметил, что пока российские захватчики срывают эвакуацию жителей Сумм и Мариуполя, Поклонская «лепит из себя филантропа».

Гончаренко предположил, что предательнице перед выездом в Украину пообещали некие гарантии безопасности. Но депутат уверен, что в России не станут беспокоиться судьбой коллаборантки, если здесь ее поймают.

«Если где-то увидите – смело задерживайте. О ней в России никто не хватится… Сафари объявляется открытым», — пишет Гончаренко в Telegram-канале.

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