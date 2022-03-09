На Facebook-странице Генерального штаба ВС Украины появилось сообщение о том, что в Российской Федерации начались отчисления студентов призывного возраста, информирует «НБН».

Таким образом оккупанты пытаются пополнить свои ряды из-за многочисленных потерь во время боевых действий с украинскими военными. В штабе ВСУ отмечают, что уже зафиксированы случаи отчисления юношей из вузов РФ для увеличения численности армии Путина.

Также из-за многочисленных потерь личного состава страна-агрессор осуществляет скрытую мобилизацию под предлогом учебного сбора на аннексированном Крымском полуострове, в ОРДЛО и Краснодарском крае. Кроме того, враг развернул деятельность по набору добровольцев для участия в боевых действиях на украинской территории.

Отметим, что в России активно распространяется информация о том, что Путина подтолкнул к полномасштабной войне в Украине «секретный доклад» о нашей стране. Блогер Игорь Димитриев рассказал, после прочтения какого документа глава Кремля изменил свое отношение к Украинскому государству.