Как информирует «НБН», Мариупольский городской совет в Telegram рассказал о последствиях авиаудара по городской детской больнице российскими самолетами.

В сообщении отмечается:

«По состоянию на сегодняшний день известно, что после бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали семнадцать человек. Из них трое погибли, в частности один ребенок — девочка».

Известно, что бомбардировка вышеуказанного медицинского учреждения российскими террористами была осуществлена вчера, 9 марта, около 16 часов 30 минут. Самолеты РФ сбросили несколько мощных бомб на детскую больницу, а также роддом в Мариуполе. В результате пострадали семнадцать человек, еще трое погибли, в том числе один ребенок.

БЕРЕМЕННАЯ ДЕВУШКА ЭВАКУИРУЕТСЯ ИЗ УНИЧТОЖЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ. ФОТО — t.me/mariupolrada

Стоит отметить, что за все сделанное в Украине президента Российской Федерации Путина, рано ил поздно, будет ждать Гаага. Такое мнение озвучиил бывший глава разведки Украины Василий Бурба.