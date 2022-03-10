Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от социологической группы «Рейтинг».

92% украинцев уверены, что Украина сможет победить в войне с Российской Федерацией. Из них 71% опрошенных абсолютно в этом уверены, а 21% скорее уверены.

Процент тех, у кого нет уверенности в победе Украины очень низкий – 6%.

При этом мнение украинцев разделилось относительно того, когда Украина победит агрессора. 18% украинцев считают, что уже через неделю весь мир увидит, как Украина победила в войне с Россией. Еще 57% считают, что это дело ближайших недель.

39% опрошенных считают, что наше государство победит в войне с РФ через несколько недель.

Иного мнения 18% украинцев. Они склоняются к мнению, что война будет длиться несколько месяцев. Еще 9% украинцев считают, что российско-украинская война будет длиться полгода, а, возможно, даже и год.

16% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос. Они не стали прогнозировать, когда может закончиться война.

Участниками опроса стали 1200 украинцев. Опрос был проведен в период с 8 по 9 марта.

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