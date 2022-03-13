Как сообщает НБН, со ссылкой на BBC, предстоятель РПЦ в проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя, заявил:

Сегодня даже поминовение имени патриарха в храме — и то для некоторых становится невозможным страха ради иудейска. Меня это не обижает, но это опасно для духовной жизни тех людей, которые в малом отступают от истины.

Патриарх сказал, что он никого не осуждает, а “своим скорбящим сердцем” максимально хочет понять этих людей.

Но одновременно сознаю, что если в малом неверен, то ведь и в большом может быть неверным

— добавил патриарх.

После российского вторжения в Украину некоторые епископы Украинской православной церкви (дочерней структуры Московского патриархата) отказались поминать патриарха Кирилла на богослужениях из-за его позиции по идущей войне и благословили священников в своей епархии поступать так же. Отказ от поминовения правящего архиерея — максимальная форма протеста, доступная обычному священнику.

Ранее, на сайте Владимир-Волынской епархии появилось сообщение о направленной главе УПЦ, митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию просьбе обратиться к патриарху Московскому и Священному синоду РПЦ за предоставлением автокефалии — церковной независимости.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что российский Патриарх Кирилл в открытую благословил военных соотечественников на смерть