Об этом сообщает НБН со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Продолжаются циничные обстрелы гражданского населения. 11 марта при попытке эвакуации оккупантами был расстрелян гражданский автомобиль. В результате обстрела погиб ребенок — юный игрок футбольной команды ДЮСШ «Атлет» Дмитрий.

Также вечером 11 марта возле с. Гусаривка Изюмского района Харьковской области, на блокпосту оккупанты расстреляли легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина и ребенок.

12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области из-за обстрела частного автомобиля погибла семья с 3-летним ребенком.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 369 учебных заведений, 57 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области – 119 учебных заведений. В Николаевской — 30, Сумской — 28, Киевской — 28, Херсонской — 21, в столице — 17. То есть фактически ежедневно получают разрушения и повреждения около 22 учебных заведений.

Только 12 марта 2022 повреждено 11 учебных заведений в Николаевской области. Кроме того, подверглись обстрелам 11 лечебных учреждений и 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

Эти цифры не окончательны, ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.