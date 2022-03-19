Українські Збройні сили продовжують блокувати наступальні операції російських окупантів. 18 березня, українці здійснили успішну контратаку в районі Миколаєва.

Внаслідок заподіяння вогневої поразки противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Це відбулося в районі аеропорту Чорнобаєвка.

Ситуація в Миколаїві наразі спокійна. Російські окупанти перегрупуються і окопалися біля села Бармашово, яке знаходиться у Вітовському районі.

18 березня російські окупанти завдали кількох авіаударів по Миколаєву. Унаслідок атаки було пошкоджено електромережу в мікрорайонах Соляні та Матвіївка (входять до Центрального району міста). Але надвечір майже всі проблеми усунули, без електроенергії залишалося 12 вулиць у Центральному районі.

Удару було завдано і по казармі українських військових. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений при Міністерстві культури та інформаційної політики повідомив, що за оцінками деяких західних журналістів, внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 40 українців. За попередньою інформацією, це військові.

Крім того, 18 березня, близько 6.05 ворожі снаряди потрапили в склад у місті Вознесенськ Миколаївської області, де зберігалася зброя. Через вибухову хвилю у людей у квартирах вибило вікна.

Показово, що в битві за Вознесенськ, окупанти залишили по собі майже 30 із 43 одиниць техніки — танки, БТР, реактивні системи залпового вогню, вантажівки. У розташованому приблизно в 90 км на північ від Миколаєва Вознесенську був альтернативний міст через річку Південний Буг і вихід на головну магістраль, що з’єднує Одесу з рештою України.

У місті Снігурівка Миколаївської області ЗСУ знайшли техніку, яку кинули окупанти. Серед кинутого російськими загарбниками й цивільні авто, які вони поцупили у місцевих мешканців.

В районі населеного пункту Кульбакіно українськими воїнами-десантниками було вщент розбито та знищено один із підрозділів 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку ПДВ ЗС російської федерації.

Під час огляду особистих речей знищеного заступника командира взводу – командира бойової машини сержанта Маргаряна Едуарда Араіковіча (особистий номер МТ-049372) виявлені наступні документи. А саме – іменний список особового складу 1 пдв 3 пдв 3 пдр 1 бтгр військової частини 54801, де вказані контакти близьких родичів та місця проживання 20-ти окупантів.

Варто зауважити, що протягом останньої доби українські військові звільнили село Посад-Покровське від російських окупантів.Село розташувалося посередині між Миколаєвом і Херсонською областю.

А у селі Інгулка під Баштанкою Миколаївської області українські захисники виявили кинуту окупантами військову техніку.

Російські окупанти вранці 19 березня градами обстріляли житловий сектор у Снігурівці. Обстріли призвели до загоряння трьох будівель. Жертв та постраждалих немає.

Миколаївщина- це Україна!

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми-під надійним захистом наших військових.

Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ!