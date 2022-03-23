Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от группы «Рейтинг».

Социологи поинтересовались у граждан Украины, что они планируют делать после того, как Украина победит и наступит мирное время. Большинство опрошенных (55%) заявили, что в план путешествовать Украиной. Кто-то хочет увидеться с родными, а кто-то поближе познакомиться с родной страной и увидеть города и места, где раньше не был.

27% украинцев заявили, что в планах после войны открыть собственное дело. Еще 21% украинцев хочет устроиться на новую работу, ведь из-за войны многие потеряли место работы.

Значительная часть опрошенных также заявила, что после войны заведет домашнего питомца, чтобы заботиться о нем.

Данное исследование было проведено 19 марта. Участниками опроса стали 1 тыс. украинцев.

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