В Telegram-канале Службы безопасности Украины опубликовали телефонный разговор солдата РФ, который «героически» захватывал Чернобыльскую АЭС, информирует «НБН».

Оккупант признается, что война с Украинским государством превзошла их потери в Чечне, а по уровню сопротивления – Сирию, поэтому он ненавидит Россию и ее власть. По словам захватчика РФ, военные Путина две недели стояли под Чернобылем и их всех бросили в бой.

Солдат, который сейчас пытается осадить нашу столицу, рассказал, что в Украине он выпил столько водки, сколько не пил за всю свою жизнь.

Россиянин надеется выжить и рассчитывает на помощь высших сил, в частности не отказывается от молитв, «заздравных» свечей и шаманских обрядов. Оккупант не теряет надежды вернуться домой, где надеется «косить» от воинской службы с помощью «больничных».

Ранее СБУ обнародовала телефонный разговор солдата Путина с женой. В беседе с супругой оккупант признался, что он воюет в невыносимых условиях и не видит смысла оставаться в Украине.