Как информирует «НБН», об этом рассказал городской глава Херсона Игорь Колыхаев на своей Facebook-странице.

Дословно из заявления мэра города:

«В ночное время, когда здание городского совета подвергалось обстрелам, был перебит трос, на котором ранее держался государственный флаг Украины. Но и само знамя уже давно пора бы заменить, так как флаг уже выгорел. И уже сегодня мы нашли возможность, чтобы сделать это. Мы повесили новый флаг Украины над зданием городского совета Херсона. Мой Город-герой, хорошего тебе дня!».

Как известно, ранее после того, как в Херсон вошли российские войска, в городе была замечена предавшая Украинское государство экс-прокурор Крымского полуострова Наталия Поклонская. Она прибыла туда под видом раздачи местному населению гуманитарной помощи. Однако украинцы отказывались брать у нее пакеты с продуктами.