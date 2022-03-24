«У порту Бердянська вирує робота. Кораблі Чорноморського флоту відкрили навігацію в Азовському морі. Тепер доставка вантажів та військової техніки російському угрупованню на цьому напрямку займатиме набагато менше часу. Великий десантний корабель Чорноморського флоту «Орск» — перший бойовий корабель Росії, що зайшов у порт Бердянська, і зайшов він сюди не просто так, а за прямим призначенням — доставив техніку», — повідомлялося у сюжеті.

За інформацією російських пропагандистів, Їх розвантажували за допомогою портових кранів. Примітно, що для розвантаження бронетехніки окупантам довелося залучати завезений персонал.

Завезена російська військова техніка мала бути залучена для наступу на позиції ЗСУ.

Варто зауважити, що ВДК на кшталт «Орск» можуть взяти на борт до 20 танків або до 40 бронетранспортерів.

Примітно, що знищений у порту Бердянська великий десантний корабель «Орск» міг приймати участь у анексії Криму 2014 року. Зокрема, командир корабля Сергій Скворцов був нагороджений медаллю «за повернення Криму».

Країна-окупант наразі використовує інфраструктуру порту Бердянськ, як логістичну базу для власних кораблів. Зокрема і тих, які обстрілювали Маріуполь.

15 березня у порт зайшли два сторожові кораблі Росії із затертими розпізнавальними знаками. Вони стоять на п’ятому причалі.

Бердянський порт — єдиний в Запорізькій області і один з двох азовських портів України (разом із Маріупольським). У розпорядженні Бердянського порту перебуває робоча територія площею близько 275 тис. м², 9 торгових причалів і один причал для риболовецьких суден. Порт здатний приймати судна з осадкою до 8 метрів і довжиною до 205 метрів.

Нагадаю, як повідомлялося раніше, в окупованому російськими загарбниками порту Бердянська знищено великий десантний корабель «Орск» ЧФ РФ.

Мешканці окупованого Бердянська повідомляють про два потужні вибухи в порту, що пролунали о 6:40.

Крім того, за інформацією з місця подій, пошкоджено ще два кораблі окупантів, знищено резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми-під надійним захистом наших військових.

Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ!