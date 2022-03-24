Как сообщает «НБН», об этом он высказался в прямом эфире в Facebook.

О нападении белорусов говорят с первого дня военного конфликта, то есть с 24 февраля. Я каждый день на контакте с мэром Луцка. Там ребята нормально подготовились — ведь УПА зародилась на Волыни. Мэр говорит: «Все у нас на замке». Плюс во всех городах выстроена территориальная оборона. Украинские военные показывают уникальное мужество, весь мир в восторге. Никто себе не мог представить, что это за такой военный народ, который мочит тех москалей налево и направо. Поэтому я спокоен! Если белорусы будут нападать, там мы их и похороним

— эмоционально заявил Садовый.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минобороны Беларуси категорически отрицает возможное нападение их армии на Украину