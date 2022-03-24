Как информирует «НБН», в телеграм-канале главы Николаевской ОВА Виталия Кима появилась информация о том, что военнослужащие Украины сегодня ликвидировали самолет врага, а также крылатую ракету.

В сообщении губернатора Николаевской области говорится:

«В ночное время сегодня, 24 марта, был сбит один самолет и одна крылатая ракета. Причем ракета летела не к нам, но в сторону Кривого рога. В дальнейшем все мы будет работать над тем, чтобы нас эти самые ракеты беспокоили как можно меньше».

Кроме того, на своей Facebook-странице заместитель главы оборонного ведомства Украины Анна Маляр сообщила, что на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины точными выстрелами уничтожили в небе сразу четыре российских вертолета К-52.

Видео ликвидации авиации было также опубликовано Febspot-каналом UkraineWillWin.

Ранее также стало известно о том, что российские войска потеряли в Бердянске свои военные корабли.