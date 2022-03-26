Об этом сообщает «НБН».

На российском телевидении пропагандисты заговорили о Чернобаевке – населенном пункте в Херсонской области, где ВСУ уже 10 раз подряд разбили войска РФ. Ведущий эфира пропагандист Владимир Соловьев решил выяснить, где же находится Чернобаевка, которая нагоняет страх на российских оккупантов.

Соответствующим видео поделился в социальной сети Twitter украинский журналист Денис Казанский.

«А что там произошло в этой Чернобаевке? А где это вообще?», — задался вопросами пропагандист Соловьев.

Один из гостей студии сказал, что ВСУ 10 раз подряд разбили и нанесли огромные потери российским войскам в этом населенном пункте.

Но где находится уже легендарная Чернобаевка пропагандисты Кремля не знают. В студии у Соловьева заявили, что населенный пункт находится под Киевом в районе Бучи и Ирпеня.

Журналист Казанский, который опубликовал данный фрагмент программы Соловьева, высмеял географические познания кремлевских «экспертов».

«Видео, которое наглядно показывает уровень российских пропагандистов и экспертов по Украине. В студии у Соловьева считают, что Чернобаевка находится где-то в районе Гостомлеля, но при этом не знают, что там произошло. Видимо, такие же «эксперты» и делали Путину отчеты по Украине», — пишет Казанский.

Видео, которое наглядно показывает уровень российских пропагандистов и экспертов по Украине.



В студии у Соловьева считают, что Чернобаевка находится где-то в районе Гостомеля, но при этом не знают, что там произошло.



Видимо, такие же "эксперты" и делали Путину отчеты по Украине pic.twitter.com/jLd6zTFzsZ — Денис Казанський (@den_kazansky) March 26, 2022

Тем временем, в сеть «слили» телефонный номер российской пропагандистки Ольги Скабеевой — украинцы начали пранковать рупор кремлевсой пропаганды.