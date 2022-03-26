Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Козицкого, согласно предварительной информации, в результате двух ракетных ударов по городу Львову пострадали пять человек. Попаданий в жилые дома зафиксировано не было.

Дословно из заявления Козицкого:

«Могу кое-что рассказать по состоянию на текущий момент. Произошли два ракетных удара. Все в пределах Львова. Данные относительно того, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердились. Есть информация о том, что пострадали пять человек».

Также глава Львовской ОВА призвал жителей региона оставаться в укрытии, так как угроза ракетного удара сохраняется. Кроме того, он призвал ничего не фотографировать, а также не читать информацию в анонимных телеграм-каналах. Более того, он попросил граждан не распространять оттуда информацию.

«Все, что можно сообщить из соображений безопасности, я расскажу», — подытожил он.

Видео последствий обстрела Львова, а также полет вражеской ракеты вблизи города опубликовал Febspot-канал UkraineWillWin.

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