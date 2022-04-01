Оккупанты двумя колоннами отправились в сторону границы с Беларусью. Об этом сообщил Энергоатом в Telegram, информирует «НБН«.

Отмечается, что сами захватчики с утра в четверг, 31 марта, озвучили персоналу ЧАЭС свои намерения покинуть станцию.

По состоянию на 22 часа 31 марта на территории Чернобыльской АЭС уже не было ни одного российского военного.

Об этом также сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

На текущий момент посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится

– сообщили в агентстве.

Ранее в Энергоатоме также сообщил, что cогласно опубликованным Военно-медицинской службой РФ данным, зафиксирована первая смерть военно-служащего РФ в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для вынужденного восстановления.

Кроме того, подтвердилась информация и о построенных оккупантами фортификационных сооружениях и окопах в Рыжем лесу. Поскольку это место является наиболее загрязненным радиацией во всей Чернобыльской зоне, оккупанты получили значительные дозы облучения. А когда проявились первые признаки болезни, что произошло довольно быстро, они запаниковали.

Поэтому среди захватчиков начал назревать бунт, они решили собираться и уходить оттуда.

В госпредприятии отметили, что есть информация о том, что и те оккупанты, которые осаждали город Славутич, также начинают отходить. В настоящее время формируется колонна российских военных для движения в сторону Беларуси.

Но и это еще не всё!

Уходя российские солдаты украли компьютеры, чайники, кофеварки и контейнеры с личным имуществом, находившиеся на станции. Также они разграбили гостиницу возле АЭС, забрав кухонную утварь, вилки, ложки и наборы посуды.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что войска РФ намерены покинуть Чернобыльскую АЭС: озвучена резонансная причина