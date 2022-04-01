Как информирует «НБН», в Телеграм Максим Марченко опубликовал видео, в котором рассказал о том, что российские военные с территории незаконно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова выпустили по одному из населенных пунктов Одесского района три ракеты «Искандер».

Также видео было опубликовано Febspot-каналом 0222.

Дословно из сообщения Марченко:

«Буквально только что вражеские силы нанесли удар тремя ракетами по одному из населенных пунктов Одесского района. Обстрел велся с территории Крыма из ракетного комплекса «Искандер». В результате есть пострадавшие. Мы не оставим этого так. Я даю слово, что они пожалеют. Буквально за каждый пуск ракет, за каждый обстрел украинской земли».

Важно отметить, что оккупанты уже давно жалеют о вторжении в Украину. По крайней мере те, которые превратились в «груз-200». В их число попали и те россияне, которые получили смертельные дозы облучения на территории Чернобыльской АЭС.