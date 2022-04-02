Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», по словам Анны Маляр, которые она озвучила во время телемарафона UA: Разом, российская армия сейчас активизируется на территории Приднестровья. Это может означать, что Украине нужно быть готовой к любому сценарию.

Дословно из заявления Анны Маляр:

«Нам не стоит расслабляться. В действительности, вражеские силы сейчас перегруппировывают войска. Быть может, это делается для того, чтобы совершать наступательные действия по Слобожанскому направлению, а также Луганскому и Донецкому. Что важно, Россия сейчас активизирует собственные войска, которые находятся на территории так называемой Приднестровской республики, которая не признанная миром. Быть может, это делается с целью провокаций. Нам нужно готовиться к любым сценариям».

Помимо того, она отметила, что россияне никаких правил ведения войны, которые установлены международным правом, не придерживаются.

Примечательно, ранее командующий УДА Дмитрий Ярош заявил, что Украина сможет отразить и вторую волну атаки со стороны РФ, как это произошло и во время первой.