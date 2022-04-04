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Об этом сообщает «НБН», ссылаясь «Обозреватель».

Сегодня, 4 апреля войска РФ вновь обстреляли город Николаев. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что враг применил кассетные снаряди. Как известно, они запрещены всеми международными конвенциями.

Мэр Николаева призвал жителей города держаться подальше от окон в помещениях. Кроме того, он призвал не публиковать фото и видео обстрелов. Чтобы, таким образом, не помочь врагу.

Более подробную информацию мэр Николаева пообещал сообщить позже. Пока он не стал говорить, какой именно район города обстреливали российские оккупанты запрещенными кассетными снарядами.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда российские военные применяют запрещенные международными конвенциями кассетные снаряды. Ранее Миссия ООН подтвердила применение армией РФ кассетных бомб в украинских населенных пунктах. Применение такого вида бомб приводит к большим жертвам среди гражданского населения.

Ранее в МВД Украины рассказали, какие города сейчас являются главной целью РФ.