Как информирует «НБН», такое заявление озвучил спикер Министерства обороны Украинского государства Александр Мотузяник.
Дословно из сообщения:
«Главные свои силы враг сосредоточил на подготовке к возобновлению атак. Они намерены оцепить группировку ОС, а впоследствии овладеть Харьковом. Российская Федерация активно продолжает применять высокоточное вооружение, уничтожая объекты критической инфраструктуры нашей страны».
Кроме того, Александр Мотузяник добавил:
«Враг усиливает группировку войск южного, а также западного военных округов в Донецком, а также Слобожанском операционных районах. Он делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и посредством привлечения подразделений мобилизационного резерва».
Кроме того, оккупационные силы налаживают маршруты логистического обеспечения военных группировок. Они создают запасы боеприпасов, ГСМ, а также ракет. Кроме того, оккупантами осуществляется подготовка медицинских учреждений к приему большого количества раненых.
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