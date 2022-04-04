Как информирует «НБН», такое заявление озвучил спикер Министерства обороны Украинского государства Александр Мотузяник.

Дословно из сообщения:

«Главные свои силы враг сосредоточил на подготовке к возобновлению атак. Они намерены оцепить группировку ОС, а впоследствии овладеть Харьковом. Российская Федерация активно продолжает применять высокоточное вооружение, уничтожая объекты критической инфраструктуры нашей страны».

Кроме того, Александр Мотузяник добавил:

«Враг усиливает группировку войск южного, а также западного военных округов в Донецком, а также Слобожанском операционных районах. Он делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и посредством привлечения подразделений мобилизационного резерва».

Кроме того, оккупационные силы налаживают маршруты логистического обеспечения военных группировок. Они создают запасы боеприпасов, ГСМ, а также ракет. Кроме того, оккупантами осуществляется подготовка медицинских учреждений к приему большого количества раненых.