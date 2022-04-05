Как информирует «НБН», в Телеграм Казанский отмечает, что один из сайтов из республики Хакасия информирует, что местные силовики отказались воевать в Украине после того, как узнали, что там погибли их коллеги.

Россия несет массовые безвозвратные потери

В частности, журналист привел цитату из российского ресурса:

«На территории Украины колонна с российскими войсками была расстреляна, как в тире. Она была полностью уничтожена всего спустя пять часов после пересечения границы. Только в СОБРе Хасакии оказались семь раненных. Один и вовсе без вести пропал, а также много погибших. Сейчас точно неизвестно, сколько тел остались лежать на месте, где была уничтожена колонна. Не было времени трупы считать. Кемеровский и красноярский СОБРы понесли невероятно большие потери. Некоторые бойцы оказались в плену».

В итоге Денис Казанский подчеркнул, что все больше людей начинают понимать, что происходит и отказываются принимать участие в бессмысленной бойне, развязанной военными преступниками.

Касательно российского вторжения в Украину, напомним, что в Минобороны нашей страны сообщали, что враг нацелен захватить город Харьков.