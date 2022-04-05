Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от социологической группы «Рейтинг».

Среди украинцев снизилась поддержка вступления Украины в НАТО. На сегодняшний день 62% украинцев хотят видеть нашу страну полноправным членом военно-политического Альянса НАТО.

Примечательно, что в первые дни полномасштабной российско-украинской войны эти цифры были другими. За вступление Украины в НАТО выступали 76% украинцев.

Возможно, мнения украинцев несколько изменились из-за того, что Альянс не стал закрывать небо над Украиной. Объясняя это тем, что страны НАТО не хотят прямого военного столкновения с Россией.

Данный опрос был проведен в период с 30 по 31 марта этого года.

Ранее в СБУ предупредили, что российские войска готовят в Мариуполе масштабную провокацию.