Марран утверждает, что во второй половине этого месяца война может войти в более интенсивную фазу, поскольку кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно продать россиянам хоть какую-то победу к 9 мая, информирует «НБН» со ссылкой на Delfi.

По его мнению, в Москве осознали, что «молниеносная война» ими проиграна, поэтому оккупанты будут стараться получить хоть какую-то «победу над нацизмом» к важнейшему для кремлевского режима празднику 9 мая.

В то же время, если российские захватчики добьются хоть каких-то результатов в Украине к этой дате, это не будет означать окончания войны. Марран отметил, что на фоне интенсивности боев не стоит ожидать от армии РФ сворачивания военных действий. Скорее всего захватчики РФ накопят силы и попытаются напасть вновь во второй половине этого месяца.

Гендиректор предполагает, что Кремль может положить на стол победу в виде контроля над территориями Донецкой и Луганской областей, оккупацию Мариуполя и создание сухопутного коридора на аннексированный Крымский полуостров.

По словам Маррана, ожидать завершения вооруженного конфликта 9 мая не стоит, поскольку боевые действия продлятся еще долго. Вопрос окончания войны усложняют и переговоры с РФ, на которых Москва выдвигает невыполнимые условия, на выполнение которых Украина не согласится.

В то же время экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж настроен более оптимистично. Генерал предполагает, что война с россиянами может завершиться в течение месяца.