Как информирует «НБН», в интервью изданию Ö1-Morgenjournal бизнесмен заявил, что вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины является «колоссальной ошибкой», а также началом собственной катастрофы главы Кремля.

Дословно из заявления Дмитрия Фирташа:

«С момента обретения независимости Украины ни одному политику из нашей страны не удавалось объединить государство так, как это сделал Путин. Он сделал это вопреки своим собственным интересам, вопреки интересам Российской Федерации».

Не так давно в пресс-службе Group DF обнародовали заявление Дмитрия Фирташа о том, что олигарх строго осудил военные действия, вторжение Российской Федерации на украинскую землю.

Как известно, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, перед каким выбором США намерены поставить Россию посредством экономических ограничений.