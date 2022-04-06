В свою очередь украинская артиллерия нанесла огневое поражение по местам скопления личного состава и техники.

Координаты мест скопления тяжелой бронетехники и личного состава оккупантов были предоставлены ВСУ и представителям разведобщества аналитическим отделом общественной инициативы «Права Справа».

Напомним, накануне была обнародована информация о местах накопления тяжелой бронетехники и ствольной артиллерии оккупантов в оккупированном г. Первомайск. В частности, сообщалось о логистической базе оккупантов на территории промышленной базы «ШПУ по бурению стволов и скважин», которая находится по адресу: г. Первомайск, ул. Воровского, 22.

Кроме того, аналитическим отделом ГИ «Права Справа» были переданы координаты мест скопления личного состава оккупантов в количестве до 100 человек и места сосредоточения топливозаправщиков и БМ.

По информации Оперативно-тактической группировки «Восток», по указанным координам украинскими воинами было уничтожено: личного состава – до 80 человек; БТР – 9; БМП – 10; БМ-21 – 1; АО – 17; топливозаправщики – 2.

Нанесение огневого поражения по скоплению личного состава и техники подтверждено представителями оккупационной администрации т.н. «ЛНР».

Следует заметить, что враг намеренно размещает военную инфраструктуру и технику в местах массового скопления гражданского населения, используя их как живой щит, тем самым исключая открытие ответного огня со стороны ВСУ.

В очередной раз обращаю внимание, что из тыловых районов оккупированных территорий Луганской области тяжелая бронетехника и грузовики с личным составом в направлении оккупированного г. Первомайск перемещается тремя путями, а именно: через Кадиевский мост, через Сокологоровку и с. Калиново.

По информации местных источников «Права Справа», в последнее время отмечается активная передислокация тяжелой бронетехники и живой силы боевиков из глубины территории оккупированной территории Луганской области в район оккупированного города Сватово. Речь идет о формировании штурмовой колонны для захвата городов Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. По информации местных источников, концентрация живой силы оккупантов зафиксирована в районе Сватовского районного военного комиссариата ( г. Сватово. ул. Государственная, 3) и Сватовского отдела полиции в г. Сватово, адрес: ул. Государственная, 11.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!

И главное – верим в нашу победу!