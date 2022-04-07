На Facebook-странице Центра появилась информация о категориях украинцев, которым полагаются «боевые выплаты», информирует «НБН».

В ведомстве сообщили, что начисления в размере 100 000 гривен будут сделаны защитникам нашей страны, которые проходят лечение или в отпуске из-за ранений, полученных в ходе защиты Украины.

Также деньги выплатят погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений за весь месяц, в котором погиб человек. На эти деньги от государства смогут претендовать родственники погибших.

Кроме того, «боевые выплаты» полагаются украинским защитникам, которые стали заложниками или пропали без вести.

Ранее в Министерстве социальной политики сделали заявление относительно выплат для украинских беженцев. Представитель ведомства озвучила необходимую сумму для начислений за месяц.