Как информирует «НБН», на своей странице в «Твиттер» ООН сообщила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину от рук российского агрессора погибли как минимум 1563 мирных жителя нашего государства.

Дословно из сообщения ООН:

«Украинское государство: с 24 февраля по 5 апреля ООН зафиксировала 3776 жертв среди гражданских. Из них 1563 убитыми. В том числе, 130 детей. 2213 человек получили ранения, в частности 188 детей. В основном это происходило в результате авиаударов и обстрелов. Однако реальные потери гораздо выше».

Касательно Российской Федерации, то с этой страной уже отказываются сотрудничать даже международные адвокаты.