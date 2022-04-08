Как информирует «НБН», об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Дословно из сообщения Ермака:

«Спасательное судно «Сапфир», которое было захвачено ранее россиянами, возвращено под контроль Украинского государства. Сегодня оно было доставлено в порт Румынии «Сулина».

По словам Ермака, все девятнадцать членов экипажа были освобождены из плена РФ еще двадцать пятого марта в рамках первого обмена пленными.

Касательно корабля «Сапфир», известно, что это гражданское спецсудно Украины, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности, а также способно выполнять соответствующие задачи в водах открытого моря.

Ранее стало известно о серьезной проблеме в рядах российских войск, которые вторглись на территорию Украины.