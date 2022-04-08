О том, что такое решение приняло руководство «Мосгортранса», сообщает депутат Мосгордумы Евгений Ступин, информирует «НБН».

Официальной причиной отсутствия денег для выплаты зарплат является то, что «все деньги ушли на войну с Украиной», и «если кому не нравится, могут писать заявление на увольнение, и наберут беженцев с Донбасса на ваши места», о чем написано в жалобе депутата в прокуратуру «по просьбе трудящихся».

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