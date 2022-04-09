В интервью изданию «Телеграф» Арестович сообщил, что в ближайшие дне недели на востоке Украины будут проходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны с Российской Федерацией, информирует «НБН».

Представитель Офиса главы Украины отметил, что активность российских захватчиков также наблюдается в направлении Запорожья и Херсона.

Говоря о Донбассе, Арестович рассказал, что политическое руководство страны-агрессора ставит задачу о захвате этого региона жестко, судя по количеству солдат Путина, которых туда перебрасывают.

Кремлевский диктатор в начале войны начал кампанию по направлениям Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя, Херсона, Мелитополя, Запорожья, а также Донецкой и Луганской областей. После поражения на этих направлениях, Кремль сосредоточился всего на двух – зоне ООС и Мариуполе.

Арестович отметил, что у России нет сил наступать, а попытки провести частичную мобилизацию в РФ потерпели провал. Также вооруженным силам агрессора не хватает техники. Советник руководителя ОПУ обратил внимание на то, что соседнее государство сейчас фактически без армии.

Также представитель Зеленского утверждает, что Москва хочет закончить войну. Арестович объяснил, почему Кремлю перемирие необходимо больше, чем Украине.