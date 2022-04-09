Как информирует «НБН», в сообщении Мариупольского горсовета говорится, что в городе российско-оккупационные силы собирают тела убитых горожан в подземном переходе на окраинах города в районе Садков, чтобы после этого уничтожить их в крематории.

Цитата из сообщения горсовета Мариуполя:

«Фотография, от которой просто стынет кровь в жилах. Это подземный переход в районе Садков. Окраина Мариуполя. Именно в этом месте рашисты устроили один из пунктов сбора тел местных жителей, которых они же и убили. Спецгруппы зачистки каждый день свозят сотни трупов в такие пункты. Причем такого рода пункты располагаются по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым».

Также в сообщении отмечается, что после этого оккупационные силы вывозят тела для дальнейшего уничтожения в передвижных крематориях, или же захороняют в братских могилах.

«Рашисты все делают для того, чтобы следы трагедии, которую они устроили в Мариуполе, были скрыты. Ведь в этом городе масштабы преступления в десятки раз страшнее, чем геноцид в Буче».

Фото — t.me/mariupolrada

Ранее у российского олигарха Дерипаски призвали провести тщательное расследование по преступлениям в Буче.