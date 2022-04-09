Как информирует «НБН», Подоляк в Телеграмм сообщил, что на это указывают сразу три явления.

Первое: все чаще появляются странные и откровенные заявления российских топов иностранным журналистам. Как, например, ночные «откровения» кремлевского пресс-секретаря Пескова, который «по умолчанию» признал огромные потери российской армии в Украине. И что со спецоперацией происходит что-то странное.

Второе: заявления об отставке, которые постоянно появляются от министров, которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связаны же одной цепью. Уже в очереди на «оставить российский военный корабль» Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей.

И третье: практически каждый день Путин проводит селекторы с расширенным Совбезом. Точнее, сначала расширено, потом – узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и содержать в подчинении… А параллельно с этим безумные пропагандисты, практически оказавшиеся в свободном плавании, продолжают накачивать и без того забитых собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы если надо, то «до последнего россиянина»…

Стоит отметить, что ранее советник главы ОП уже писал, что российская господствующая элита, в том числе бывший премьер РФ, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, пытаются дистанцироваться от решения Путина напасть на Украину.

Также мы уже писали о том, что во власти РФ паника, российская элита ищет бункеры на случай ядерной войны