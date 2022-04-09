Об этом Елена Зеленская поведала в интервью для Vogue, передает «НБН».

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась воспоминаниями о первом дне полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам Зеленской, она проснулась от странных глухих звуков. На часах было между 4 и 5 утра. Первая леди вспоминает, что она не сразу поняла, что произошло.

«Мужа рядом не было. Я проснулась и увидела, что он уже был одет. Был в костюме и сказал: «началось»», — вспоминает супруга президента.

По словам Зеленской, тогда она в последний раз видела мужа одетым в костюм и белую рубашку. С тех пор глава государства начал носить «военку». Зеленская вспоминает, что первым делом начала волноваться за детей, поэтому весь день занималась ими. По словам первой леди, ей и детям приказали уехать в безопасное место. Поэтому сейчас она общается с мужем лишь по телефону.

«Сначала надеялась, что нам можно будет остаться. Но Офис президента превратился в военный объект. Президент с командой там не только работают, но и живут», — поведала она.

По словам Зеленской, она с детьми говорит о войне — они проговаривают происходящее.

«Обсуждаем все, что происходит. Отвечаю на их вопросы. Вообще стараемся говорить», — сказала первая леди.

Ранее Елена Зеленская восхитилась украинками.