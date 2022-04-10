Как информирует «НБН» со ссылкой на утреннее возведение Генерального штаба Вооруженных сил Украины от десятого апреля в Facebook, в городе Новая Каховка применяются мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов.

В вою очередь в населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области захватчики из России продолжают обыски жилищ мирного населения. Оккупанты проверяют документы, наличие автотранспорта, запасы продовольственных материалов. Также осуществляются допросы о местах работы близких родственников. Враг требует у людей информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военных ВСУ, участниках войны на Донбассе.

На территории Новой Каховки оккупационные силы используют имеющиеся мощности местных типографий. Вражеские силы готовят агитационные материалы для того, чтобы провести так называемый «референдум по созданию «Херсонской народной республики».

Ранее СМИ сообщили о том, когда западной разведке впервые стало известно о планах Кремля по военному вторжению в Украину.